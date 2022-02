Köniz BE – Tote E. A. (8) – Ermittlung wegen vorsätzlicher Tötung, eine Person festgenommen

Die Kerzen und Blumen wurden am Mittwochabend aufgestellt.

So trauern die Anwohnerinnen und Anwohner in Niederwangen/Köniz um E. A.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall E. A.*, die am Dienstagabend tot bei Niederwangen (Gemeinde Köniz) aufgefunden wurde, wegen vorsätzlicher Tötung. Eine Person wurde im Zuge der Ermittlungen angehalten. Dies schreibt die Kantonspolizei Bern am Donnerstag in einer Medienmitteilung.