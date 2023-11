Totgeburt: Hafthor Björnsson und Kelsey Henson verlieren Tochter

«Game of Thrones»-Star Hafthor Julius Björnsson und Ehefrau Kelsey Henson haben ihre Tochter verloren. Henson erlitt in der 21. Schwangerschaftswoche eine Totgeburt.

«Game of Thrones»-Star : Thor Björnsson und Ehefrau Kelsey verlieren Tochter

1 / 3 «Nach einer spürbaren Abnahme der Bewegungen stellten wir fest, dass ihr Herz nicht mehr schlug», heisst es im Instagram-Post. Instagram/thorbjornsson Der gebürtige Isländer Hafthor Julius Björnsson (34) und die Kanadierin Kelsey Henson (33) sind seit 2017 ein Paar und gaben sich im August 2018 das Jawort. Im September 2020 wurden sie Eltern eines Sohnes. imago images / MediaPunch Der ehemals «stärkste Mann der Welt» wurde durch seine Rolle als «Der Berg» bzw. «The Mountain» in der HBO-Serie «Game of Thrones» einem grösseren Publikum bekannt. imago images / UPI Photo

Darum gehts Kelsey Henson, die Ehefrau von Hafthor Julius Björnsson, hat eine Totgeburt erlitten.

Sie war in der 21. Schwangerschaftswoche und erwartete eine Tochter.

Im September 2020 wurden Hafthor und Kelsey Eltern eines Sohnes.

«Game of Thrones»-Star Hafthor Julius Björnsson (34) und seine Ehefrau Kelsey Henson (33) trauern um ihre Tochter. Wie das Ehepaar in einem emotionalen Instagram-Post bekannt gab, hat Henson in der 21. Schwangerschaftswoche eine Totgeburt erlitten.

«Mit grosser Trauer geben wir die Geburt unserer Tochter Grace Morgan Hafthorsdottir bekannt, die am 8. November in der 21 1/2. Schwangerschaftswoche geboren wurde», heisst es zu einer Reihe an Fotos, die das Ehepaar mit seinem verstorbenen Kind im Krankenhaus zeigen. «Nach einer spürbaren Abnahme der Bewegungen stellten wir fest, dass ihr Herz nicht mehr schlug.»

«Sie ist wunderschön»

«Worte können nicht beschreiben, wie sehr uns dieser Verlust schmerzt und wie glücklich wir sind, dass wir Zeit mit unserer Tochter verbringen können», heisst es weiter. «Sie ist wunderschön, mit blonden Wimpern und Augenbrauen und einem kleinen Lächeln für Mama und Papa.»

«Die Liebe, die wir für sie empfinden, ist überwältigend. Die Trauer, die wir empfinden, wird uns immer begleiten, aber auch die Liebe. All unsere Hoffnungen und Träume für sie wurden uns genommen, aber ich weiss, dass ich wieder bei ihr sein werde. Ihr Geist lebt durch uns und ihre Geschwister weiter», schreibt das Paar weiter und bittet seine Fans, «unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren, während wir diesen unerträglichen Verlust betrauern».

Seit 2018 verheiratet

Die erneute Schwangerschaft hatten Björnsson und Henson erst vor knapp drei Wochen, am 19. Oktober, via Instagram verkündet, da war Henson gerade in der 19. Schwangerschaftswoche. Der gebürtige Isländer und die Kanadierin sind seit 2017 ein Paar und gaben sich im August 2018 das Jawort. Im September 2020 wurden sie Eltern eines Sohnes. Aus einer vorherigen Beziehung hat Björnsson eine weitere Tochter.

