Berner Asylzentrum stark in der Kritik

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) und die private Asylorganisation ORS weisen die meisten Anschuldigungen zurück.

Die «Berner Zeitung» hat Untersuchungen zum Berner Asylzentrum angestellt. Im Gespräch mit ehemaligem Personal, Bewohnerinnen und Bewohnern über die vorherrschenden Missstände kamen erschreckende Erkenntnisse zum Vorschein.

Eine aus Afghanistan geflüchtete Frau berichtet von ihren traumatisierenden Erlebnissen vor Ort: Sie lebte zusammen mit ihren drei Kindern und ihrem Mann in einem Zimmer für die Dauer ihres Asylverfahrens in der Unterkunft und wurde regelmässig vom Sicherheitspersonal auf Waffen und Drogen durchsucht, sie durften nicht selbst kochen und kaum entscheiden, was sie essen. «Es fühlte sich an wie in einem Gefängnis», so die Afghanin.

Flüchtende erlitt Totgeburt

Nach ihrer Ankunft merkte sie, dass sie schwanger war, und bat ihre Betreuenden um einen Schwangerschaftstest. Diese gingen nicht auf ihre Bitten ein – bis sie im dritten Monat war. Zwei Wochen später erlitt sie aus unbekannten Gründen eine Totgeburt.

Gemäss dem Staatssekretariat für Migration (SEM) wurden alle regulären Untersuchungen durchgeführt. Die Frau soll auch aufgrund ihrer Vulnerabilität Bezugspersonen zur Betreuung erhalten haben.

550 Asylsuchende, wo nur 350 Menschen sein sollten

Das Berner Asylzentrum ist überfüllt: Teilweise sollen bis zu 550 Asylsuchende in der Einrichtung übernachtet haben, die ursprünglich für 350 Menschen gedacht war. Seit Beginn des Jahres beträgt die Maximalbelegung 475 Betten.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) und die private Asylorganisation ORS weisen die meisten Anschuldigungen zurück. Was sich innerhalb der privat geführten Zentren und Unterkünfte abspielt, ist jedoch kaum bekannt, da der Zutritt für Medien grundsätzlich verboten ist.

Schlägereien und Übergriffe

Viele Asylsuchende sind körperlich und seelisch angeschlagen. Gemäss einer Studie, die im Auftrag des SEM durchgeführt wurde, finden in den Bundesasylzentren in der Westschweiz jede Woche ein bis vier Selbstmordversuche oder Selbstverletzungen statt. Insider bestätigen, dass Nervenzusammenbrüche, selbstverletzendes Verhalten und Suizide an der Tagesordnung seien, wie die «Berner Zeitung» schreibt.

Massnahmen wie Beschäftigungs- und Freizeitangebote, Seelsorge in den Zentren und bessere psychiatrische Abklärungen seien vonseiten des SEM implementiert worden, um Suizidrisiken in den Zentren «noch besser» zu erkennen und vorzubeugen.

Auch zu Gewaltausbrüchen, Schlägereien und Übergriffen kommt es immer wieder in den Bundesasylzentren, so auch in Bern. Das SEM schreibt dazu: «Unter so vielen Personen unter einem Dach kann es zu Konflikten und Spannungen kommen.» Es habe zwischen Februar 2021 und Oktober 2022 rund 70 neue Vollzeitstellen für Konfliktpräventionsbetreuende geschaffen.

