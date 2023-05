Als Baby Genevieve nicht mit Schreien aufhörte, schüttelte ihr Vater Damion C. sie, bis sie ruhig war. Dann legten er und die Schweizer Mutter Ivana (20) das tote Kind in einem Wald in der Bronx ab. Damions Vater rief schliesslich die Polizei.

New York : Totgeschütteltes Baby in Tasche im Wald entsorgt – Schweizerin (20) in Haft

1 / 4 Damion C. und Ivana P. freuten sich sehr über ihr Baby. Instagram Das Paar hatte sich in der Schweiz kennen gelernt. Instagram Im Februar kam Baby Genevieve zur Welt. Sie wurde nur drei Monate alt. Instagram

Darum gehts In der Bronx wurde kürzlich der Leichnam eines Babys gefunden.

Der 23 Jahre alte Vater der kleinen Genevieve hatte sie totgeschüttelt.

Damion C. und seine Schweizer Freundin Ivana P. müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Gerade drei Monate alt wurde die kleine Genevieve Rozzlyn, deren Leichnam am vergangenen Sonntag in der Nähe des Yankee-Stadions in New York gefunden wurde. Ihr Vater, Damion C. (23), hatte das Mädchen am 14. Mai im Affekt so stark geschüttelt, dass es tödliche Kopfverletzungen erlitt. Danach ging C. schlafen. Erst als er wieder aufstand, merkte er, was er getan hatte: Das Mädchen war reglos und fühlte sich kalt an. Die jungen Eltern, C. und seine aus der Schweiz stammende Freundin Ivana P. (20), gerieten in Panik. Wie C. später der Polizei erzählte, hatte er das Kind nicht ins Spital bringen wollen, weil es Griffspuren seiner Hände um die Kehle hatte.

Es war nicht das erste Mal, dass die Kleine nicht mit Schreien aufhörte. C.s Mutter glaubte, dass das Kind hungrig war: Offenbar hatte Ivanas Milch nicht ausgereicht, aber das junge Paar hatte kein Geld für Ersatznahrung. «Ich sagte ihnen, das Kind schreie aus Hunger», sagte C.s Mutter gegenüber der «New York Post». Sie habe dem Paar zuvor mehrmals Geld gegeben, damit das Kind ausreichend ernährt wurde. Auch am Tag vor der Tat hatte C. um Geld gebeten.

Vater zeigte seinen Sohn an

Einige Stunden nach der Tat packte C. das tote Kleinkind in eine Tasche und legte diese in einer waldigen Ecke in der Bronx in der Nähe des Yankee-Stadions ab. Dann ging er zurück in das soziale Wohnprojekt, wo er mit Ivana lebte. Das Paar hatte sich in der Schweiz kennen gelernt und war im Dezember nach New York gezogen, wo Genevieve im Februar zur Welt kam.

Nach der Tat erzählte der aufgewühlte Damion C. seinem Vater, was er getan hatte. Und dieser zeigte – nach einem Gespräch mit einem Priester – seinen Sohn bei der Polizei an. «Ich entschloss mich, das Richtige zu tun», so Donald C. Sein Sohn und Ivana wurden in der Folge festgenommen. Damion C. wurde des Totschlags und wegen des Versteckens einer Leiche angeklagt, die junge Mutter wegen desselben Delikts und wegen Behinderung der Justiz.

Wie Donald C. weiter angibt, hatte sein Sohn mit mentalen Problemen zu kämpfen: Bei ihm waren als Kind eine bipolare Störung und Schizophrenie diagnostiziert worden. Damion C. wurde in Louisiana, wo er aufwuchs, mehrmals wegen Gewaltdelikten festgenommen.