Grünes Licht für NVX-CoV2373 : Totimpfstoff von Novavax bekommt die EU-Zulassung

In der EU darf das Covid-Vakzin von Novavax verabreicht werden. Dabei handelt es sich um einen Proteinimpfstoff, der auch als Totimpfstoff bezeichnet wird.

Mit dem Impfstoff von Novavax wird zum ersten Mal ein Totimpfstoff gegen Covid-19 in der EU zugelassen.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg frei gemacht für die Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Novavax. Das teilte die EMA am Montag in Amsterdam mit. Nach Zustimmung der EU-Kommission wird dies der fünfte Corona-Impfstoff in der EU. Die zuständige Expertenkommission hatte nach einer ausserordentlichen Sitzung die Empfehlung ausgesprochen. Die Experten und Expertinnen hatten bereits im länger laufenden Prüfverfahren Studien zu Wirkung und Risiken bewertet.