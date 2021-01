Nach 3:0-Sieg gegen Leeds : Tottenham kritisiert Spieler wegen Missachtung der Corona-Regeln

Tottenham Hotspur kehrt nach zuletzt zwei sieglosen Partien in der Premier League mit einem Sieg zurück. Gleichzeitig werden drei Profis des Clubs ermahnt.

Drei Spieler des Vereins, der sich am Samstag nach zwei Spielen ohne Sieg im Meisterschaftsrennen zurückgemeldet hat und Leeds mit 3:0 bezwang, sollen gemeinsam mit einem Profi von Ligakonkurrent West Ham United sowie Familie und Freunden Weihnachten gefeiert und damit gegen die geltenden Regeln in London verstossen haben. In den sozialen Medien kursierten entsprechende Bilder der Spieler, deren Namen die Clubs nicht offiziell bestätigten. Besuche in anderen Haushalten und Treffen mit Personen aus anderen Haushalten sind in London zur Zeit verboten. In der britischen Hauptstadt gilt wegen steigender Corona-Infektionen derzeit die höchste Warnstufe 4. Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann hatte London für ihre Ferien verlassen und stand deshalb auch wie die Tottenham-Profis in der Kritik.