Tour de France: Sportidrektor Allan Davis entschuldigt sich

Der von der Tour de France ausgeschlossene Sportchef des Radsport-Teams Lotto-Dstny, Allan Davis, hat für das Versenden von unangebrachten Fotos um Entschuldigung gebeten. Der Australier hatte mit der Twitter-Nutzerin «Mistress of Hellvetica» persönliche Nachrichten ausgetauscht und in der Folge unaufgefordert ein Foto von sich mit freiem Oberkörper verschickt. Die Nutzerin veröffentlichte die Konversation, woraufhin Davis von seinem Team drei Tage vor dem Start für die Tour ausgebootet wurde.

Bilder statt Job-Angebot

«Wie geht es dir? Ich bin gelangweilt in meinem Hotelzimmer und dachte an dich», schrieb der 42-jährige Davis in einer Nachricht. Mit 20 Minuten hatte «Mistress of Hellvetica», die anonym bleiben möchte, über den Vorfall gesprochen.