Tour de France: Zwillings-Brüder schreiben Märchen in 1. Etappe

Adam Yates fährt damit am Sonntag im Maillot Jaune des Leaders.

Simon Yates verlor nur vier Sekunden auf Adam – ein Zwillingsdoppelsieg also.

Die 110. Austragung der Tour de France begann am Samstag.

Adam Yates (Team Emirates) hat die Auftaktetappe der 110. Tour de France vor seinem Zwillingsbruder Simon Yates (Jayco-Alula) gewonnen und sich das erste Gelbe Trikot geholt. Der Brite siegte am Samstag nach 182 Kilometern mit Start und Ziel in Bilbao mit vier Sekunden Vorsprung. Den dritten Platz sicherte sich der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar, der sich damit vier Bonussekunden im Duell mit Titelverteidiger Jonas Vingegaard sicherte.

Rund 22 Kilometer vor dem Ziel war es noch zu einem Sturz gekommen. In der Abfahrt des Cotê de Vivero stürzte der Spanier Enric Mas. Der Leader des Movistar-Teams musste danach die Rundfahrt bereits aufgeben. Glimpflicher davon kam Richard Carapaz. Der Ecuadorianer verlor auf Sieger Yates aber über 15 Minuten.

Am Sonntag wird das Tour-Gastspiel in Spanien mit der zweiten Etappe über 208,9 Kilometer von Vitoria-Gasteiz nach San Sebastian fortgesetzt. Auch dann warten wieder fünf Bergwertungen, was den Klassikerspezialisten entgegenkommen wird.