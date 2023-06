Tour de Suisse: Gino Mäder ist tot, sein Team nimmt Abschied

An dieser Stelle verunfallte Gino Mäder.

Am Freitag vermeldete sein Team Bahrain Victorious den Tod des gebürtigen Ostschweizers.

Der 26-jährige Schweizer Radprofi war am Donnerstag schwer verunfallt.

Das Bangen und Hoffen wollte kein Ende nehmen. Doch am Freitagmittag verkündete das Rad-Team Bahrain Victorious, dass Gino Mäder seinen schweren Verletzungen erlegen ist . In einem langen Statement nahm die Mannschaft Abschied von ihrem Fahrer. «Mit tiefer Trauer und schweren Herzens müssen wir das Ableben von Gino Mäder bekannt geben», begann die Meldung.

«Unser gesamtes Team ist erschüttert über diesen tragischen Unfall, und unsere Gedanken und Gebete sind bei Ginos Familie und seinen Angehörigen in dieser unglaublich schwierigen Zeit», hiess es weiter.

Der 26-Jährige hatte am Unfallort vom medizinischem Personal reanimiert werden müssen und wurde ins Spital geflogen. «Trotz der besten Bemühungen des phänomenalen Personals im Spital Chur konnte Gino diese letzte und grösste Herausforderung nicht überstehen, und um 11.30 Uhr nahmen wir Abschied von einem der Glanzlichter unseres Teams.»

«Er wird immer Teil des Teams bleiben»

Das Team schreibt über Gino von «einem aussergewöhnlichen Sportler, einem Vorbild an Entschlossenheit, einem geschätzten Mitglied unseres Teams und der gesamten Radsportgemeinschaft. Sein Talent, seine Hingabe und seine Leidenschaft für den Sport haben uns alle inspiriert.»

Das Team von Gino Mäder ist am Boden zerstört und muss sich gegenseitig trösten.

Bahrain-Victorious-Geschäftsführer Milan Erzen wurde wie folgt zitiert: «Wir sind erschüttert über den Verlust unseres Ausnahme-Radsportlers Gino Mäder. Sein Talent, seine Hingabe und sein Enthusiasmus waren eine Inspiration für uns alle. Er war nicht nur ein extrem talentierter Radsportler, sondern auch ein grossartiger Mensch abseits des Radsports. Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Beileid aus und sind in Gedanken bei ihnen in dieser schweren Zeit. Bahrain Victorious wird ihm zu Ehren Rennen fahren und sein Andenken auf jeder Strasse, auf der wir fahren, bewahren. Wir sind entschlossen, den Geist und die Leidenschaft zu zeigen, die Gino an den Tag legte, und er wird immer ein fester Bestandteil unseres Teams bleiben.»