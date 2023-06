Tour de Suisse: Grégory Rast äussert sich zu Gino Mäder

Grégory Rast, was geht in Ihnen selber vor?

Was geht in den Fahrern vor, die heute wieder ran müssen?

Er ist sehr ruhig. Wir haben ihn gefragt, ob wir etwas tun können. Ein Arzt ist da, aber der ist normalerweise für körperliche Gebrechen da. Die Polizei hat unseren Fahrer auch befragt, das ist nach einem schweren Unfall so üblich. So viel ich weiss, ist unser Fahrer der einzige, der es gesehen hat.

Das ging mir da schon sehr nahe, in meiner Zeit sind drei bis vier Fahrer in Rennen gestorben. Man stand mit ihnen an der Startlinie, bekommt nichts mit und nach dem Rennen hörst du, er ist gestorben. Alles wird dann sehr, sehr relativ. Nach so einem Tag sind die Fahrer auf dem Boden, haben möglicherweise Minuten auf den Sieger verloren, sind aber dafür gesund im Ziel angekommen – nur das zählt.