Tour de Suisse wird nach Tod von Gino Mäder fortgesetzt

Am Donnerstag stürzte Gino Mäder schwer. Am Freitag erfolgte die Meldung, dass der Schweizer seinen Verletzungen erlag. So geht es mit der Tour weiter.

Darum gehts Der Schweizer Radprofi Gino Mäder ist gestorben.

Er stürzte am Donnerstag bei der Tour de Suisse schwer.

Die Tour wird fortgesetzt.

Der 26-jährige Gino Mäder erlag am Freitagmittag seinen schweren Verletzungen. Der am Donnerstag auf der Abfahrt vom Albulapass schwer gestürzte Schweizer Radprofi ist am Freitag gestorben. Die Trauer war daraufhin gross – auch Bundesrätin Viola Amherd kondolierte. Abgebrochen wurde die Tour de Suisse aber zunächst nicht. Es gab jedoch eine spezielle Etappe.

So bestritten die Fahrer auf der 6. Etappe lediglich die letzten Kilometer nach Oberwil-Lieli. Es wurde eine Trauerfahrt in Gedenken an den Schweizer Radprofi. Ein Etappenklassement gab es nicht. Im Zielraum kam es zu Tränen, Radstars umarmten die Mutter von Gino Mäder.

Mäders Team zieht sich zurück

Am Wochenende soll es dann mit den zwei letzten Etappen weitergehen – dies vermeldete am Freitagmittag Keystone-SDA. Seit Freitagnachmittag steht jedoch im Raum, dass die Tour de Suisse doch nicht fortgeführt wird. Es sei die Entscheidung der Fahrer und der Teams, so Tour-Direktor Olivier Senn nach der Trauerfahrt gegenüber dem SRF.

Mäders Team kündigte derweil bereits Freitagnachmittag an, sich aus der Tour de Suisse, dem Vorbereitungsrennen für die Tour de France, zurückzuziehen. «Wir sind alle erschüttert. Keiner ist in der Lage, aufs Rad zu steigen», teilte der Sportliche Leiter Enrico Poitschke der «Bild» mit.