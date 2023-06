Remco Evenepoel gewinnt für verstorbenen Gino Mäder

Am Freitag starb der Schweizer Radprofi Gino Mäder, am Donnerstag war er schwer gestürzt.

Wer gewann das Rennen?

Lange wurde spekuliert, wie die 7. Etappe endet. Gibt es einen Kampf um den Etappensieg oder fahren die Profis in Gedenken an Mäder zusammen ins Ziel? Kurz vor 17 Uhr war klar: Der belgische Superstar Remco Evenepoel gewann die zweitletzte Etappe der Tour de Suisse und das mit einem grossen Vorsprung.

Was war speziell?

Warum wurde die Tour nicht abgebrochen?

Nach dem Tod von Gino Mäder war der Schock riesig. Lange war unklar, ob die Tour de Suisse fortgesetzt wird oder nicht, die definitive Bestätigung kam erst am sehr späten Freitagabend. Die Verantwortlichen entschieden sich dafür nach Rücksprache mit den Teams und der Familie Mäders. Am Samstag erläuterte Olivier Senn gegenüber dem SRF: «Es gibt keinen richtigen Entscheid, nur einen falschen und einen noch falscheren. Wir hoffen, wir haben richtig entschieden.» Sie hätten mit allen Betroffenen geredet, mit den Fahrern, den Teams, der Familie. Senn: «Es wurde kontrovers diskutiert.» Er sei den ganzen Freitag mit Ginos Vater in Kontakt gewesen, einmal auch mit seiner Mutter. «Sie sind froh, dass die Tour weitergeht.»

Wie fühlten sich die Fahrer?

Für sie war es eine sehr schwierige Situation. In den Interviews sah man ihnen die Trauer an, manche hatten Tränen in den Augen. Radstar Wout van Aert sagte vor dem Rennen, dass er erst in der Nacht realisiert habe, was wirklich passiert sei. «Es wird nie den richtigen Moment geben, um mit den richtigen Leben fortzufahren.» Mattias Skjelmose, der Mann im gelben Trikot, sagte dem SRF: «Wie ich es verstanden habe, wollen die Eltern von Gino uns fahren sehen. Das respektieren wir.» «Ich weiss gar nicht, wie sich Ginos Familie fühlen muss», so Evenepoel, «es ist schrecklich».