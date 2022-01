Reisejahr 2022 : Tourismus erwartet unsicheres 2022

Unsicherheit und steigende Preise: Reisebranche erwartet schwieriges Reisejahr 2022 für Schweizer und Schweizerinnen.

Die Unsicherheit ist nach wie vor bestimmend, die Reiserestriktionen ändern sich täglich. Mit der Omikron-Variante scheint aber ein Ende in Sicht zu sein. Erste Studien zeigen, dass die Variante zu milderen Verläufen führt. Jan Mosedale, Studienleiter Tourismus an der Fachhochschule Graubünden, zeigt sich vorsichtig positiv. Er erwartet ein ähnliches Jahr wie 2021. Berg- und See-Tourismus werden stark vom einheimischen Markt profitieren, während Stadttourismus leiden wird.

Wenn plötzlich alle wieder reisen wollen, könnte es an gewissen Destinationen eng werden. Das Angebot vieler Airlines ist noch reduziert oder Hotels in Urlaubsländer dürfen nicht alle Betten belegen. Dies bereitet den Reisebüros hinblickend auf die Sommersaison Sorgen. Wegen der oft ändernden Restriktionen werden viele kurzfristige Buchungen erwartet, was die Preise nach oben treiben wird.

Im Gegensatz zur Schweiz wenden noch viele Länder eine Quarantäneliste für Besuchende aus Risikoländern an. Die hohen Fallzahlen hierzulande könnten für urlaubshungrige Schweizer un d Schweizerinnen d eshalb auch zum Problem werden. So werden es Schweizer und Schweizerinnen möglicherweise schwierig haben auszureisen, was aber wiederum den lokalen Tourismus ankurbeln kann.

Je nach Zieldestination könnte das neue Reisejahr also kompliziert werden. Häufig reicht die Impfung alleine nicht mehr aus: Ein negativer Test zusätzlich oder die Boosterimpfung werden immer wichtiger. Wer hier den Durchblick nicht verlieren will, bei dem könnte sich der Gang ins Reisebüro besonders in diesem Jahr lohnen , da diese immer die aktuellsten Informationen bereit haben.

Corona bestimmt nach wie vor den Tourismus. Zukünftige Reisebestimmungen dürften besonders aber Ungeimpfte am härtesten treffen, darüber ist sich die Branche einig.

