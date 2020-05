Studie der CS

Tourismus in Schweizer Städten von Pandemie am stärksten betroffen

Die Grossstädte werde diesen Sommer massiv unter den ausbleibenden ausländischen Touristen leiden – insbesondere durch den den Ausfall vieler asiatischen Reisenden. Profitieren könnten die Berghotels.

Mit den nächsten Lockerungen am 8. Juni könnte auch der Tourismus in der Schweiz wieder ins Rollen kommen. Da globale Reisen aber noch immer stark eingeschränkt seien, werde man weiter auf ausländische Gäste verzichten müssen

Die Coronavirus-Pandemie wird den Tourismus in den grossen Schweizer Städten am härtesten treffen. Dies geht aus einer Studie der Credit Suisse hervor.

Die Coronavirus-Pandemie wird den Tourismus in den Schweizer Grossstädten am härtesten treffen. Dies geht aus einer Studie der Credit Suisse hervor. Die Berghotels dürften dagegen von den inländischen Gästen profitieren.

Mit den nächsten Lockerungen am 8. Juni könnte auch der Tourismus in der Schweiz wieder ins Rollen kommen. Da globale Reisen aber noch immer stark eingeschränkt seien, werde man weiter auf ausländische Gäste verzichten müssen, erklärte die Credit Suisse in der am Freitag veröffentlichten Studie.