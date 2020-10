Touristen buchen in der Krise spontaner

Wegen der Corona-Krise würden die Leute ihre Ferien eher spontan buchen, weil sich die Lage so schnell ändern könne, sagt Thorsten Merkle, Studienleiter Service Innovation und Design an der Fachhochschule Graubünden. Eine Anfrage beim Ferienhaus-Vermieter Interhome bestätigt Merkles Einschätzung. Die Firma spürt laut einer Sprecherin noch keinen unmittelbaren Effekt durch den Entscheid aus Deutschland. «In einer normalen Saison hätten wir schon viel mehr Buchungen für den Winter. Doch wegen Corona buchen die Leute sehr kurzfristig. Deshalb gab es auch noch fast keine Annullationen», so die Sprecherin. Doch je länger die Schweiz auf der Risikoliste sei, desto einschneidender sei der Rückgang für Interhome.