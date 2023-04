Italienisches Tourismusbüro wirbt mit Szenen aus Slowenien

«Peinlich», meinen einige, «lächerlich», sagen andere: In Italien steht das neue offizielle Werbevideo des italienischen Tourismusministeriums in der Kritik. Behörden wollen Besucher und Besucherinnen ins Land locken – mit im Ausland gedrehten Aufnahmen .

In einer Szene des knapp dreiminütigen Clips ist eine Gruppe junger Menschen zu sehen, die auf einer sonnigen Terrasse feiert und Wein trinkt. Es wirkt zwar wie eine typisch italienische Szene, aber ein aufmerksamer Zuschauer bemerkte, dass die Terrasse in der slowenischen Region Cotar nahe der italienischen Grenze liegt. Sogar die Weinflasche auf dem Tisch trägt ein Etikett aus der slowenischen Region.

Producer Massimiliano Milic aus Triest wies auf Facebook darauf hin, dass die Szenen in einem Weingut in Slowenien entstanden sind. «Wisst ihr, wie das Tourismusministerium beschlossen hat, das Made in Italy wiederzubeleben?», kommentierte Milic ironisch. «Mit einem netten Video mit Stock-Footage», fügt er hinzu. Es handelt sich also um Aufnahmen, die kostenlos oder zu geringen Kosten bei speziellen Online-Plattformen heruntergeladen werden können.