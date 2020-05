«Behörden müssen klare Strategien vorbereiten»

Tourismusexperten warnen vor Chaos an Stränden

Die Coronakrise erschwert die Badeferien im Mittelmeerraum unumgänglich. Da es diesen Sommer sehr heiss werden dürfte, erwarten Tourismusexperten Chaos an den Stränden.

In Spanien testet man verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist es, täglich nur 5000 Personen an die Strände zu lassen.

Solche vollen Strände sind im Sommer in Europa die Norm. Doch wie sehen dieses Jahr die Badeferien wegen der Coronakrise aus?

Überfüllte Strände, keine Parkplätze, Tisch im Restaurant nur mit Reservation – das ist man sich in den Sommerferien im Mittelmeerraum gewöhnt. Aufgrund der Coronakrise und den stetig heisser werdenden Temperaturen in Europa könnte es diesem Sommer zum ultimativen Chaos an den Stränden kommen. Damit rechnen zumindest Tourismusexperten, wie die «CNN» schreibt.