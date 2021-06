Lugano - Tourist (19) klettert in Park auf Pfeiler und stürzt ab – schwer verletzt

Um vier Uhr morgens in der Nacht auf Mittwoch kletterte ein 19-jähriger Tourist im Parco Ciani in der Stadt Lugano auf ein Tor. Danach setzte er sich auf einen Pfeiler dieses Tors. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er dabei den Halt und stürzte ab – etwa 3,7 Meter in die Tiefe. Das schreibt die Kantonspolizei Tessin in einer Mitteilung.