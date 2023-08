Schweizer (46) ertrinkt in der Adria – vor seinen Kindern

Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag um etwa 15 Uhr, wie Rimini News berichtet. Ein 46 Jahre alter Tourist aus der Schweiz – laut lokalen Medien ein serbischer Staatsangehöriger, der in Zürich lebt – war mit einer Luftmatratze im Badeort Igea Marina bei Rimini allein herausgepaddelt und befand sich zwischen zwei Wellenbrechern, als er in Not geriet. Offenbar hatte er die starken Winde unterschätzt, die unter dem Namen Garbino auftreten können, und war weiter hinausgetrieben worden.