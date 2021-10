Kärnten : Tourist (59) findet Sprengkörper und jagt sich versehentlich in die Luft

Ein deutscher Tourist fand beim Tauchen im Ossiacher See in Kärnten einen Sprengkörper. Als er tags darauf damit hantierte, detonierte der Fund und tötete den 59-Jährigen.

Im österreichischen Kärnten ist ein 59 Jahre alter Mann nach dem Fund von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg bei einer Explosion getötet worden. Die Polizei erklärte, der Tourist aus Deutschland habe am Freitagmorgen um etwa elf Uhr in Steinhaus am Ufer des Ossiacher Sees mit einem Sprengkörper hantiert, als dieser explodiert sei. Es war nicht klar, um welche Art von Kriegsrelikt es sich handelte, laut OE24 war es eine Handgranate. Der 59-Jährige war in einem Haus am See eingemietet und tauchte am Donnerstag im See, als er den Sprengkörper fand und am Ufer deponierte. Am folgenden Tag geschah das Unglück.