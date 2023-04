Ein Tourist getötet: Israel mobilisiert nach Attentat in Tel Aviv zusätzliche Polizisten und Soldaten

Am Freitagabend fuhr ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge an der Strandpromenade in Tel Aviv.

Nach einem Attentat in Tel Aviv mit einem Toten und fünf Verletzten hat die israelische Regierung am Freitagabend die Mobilisierung zusätzlicher Polizisten und Soldaten angekündigt. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe die Polizei angewiesen, alle Reserveeinheiten der Grenzpolizei zu mobilisieren, teilte das Büro des Regierungschefs mit. Die Armee habe er angewiesen, «zusätzliche Kräfte zu mobilisieren, um den Terroranschlägen entgegenzutreten», hiess es weiter.

Ein Tourist aus Italien getötet – fünf Personen verletzt

Die Lage im Nahen Osten hat sich inmitten des jüdischen Pessachfestes und des muslimischen Fastenmonats massiv verschärft. Die Eskalation folgt auf Zusammenstösse zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei Mitte der Woche an der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem. Nach Raketenbeschuss aus dem Libanon griff Israel in der Nacht zum Freitag Ziele in dem Nachbarland und im Gazastreifen an.