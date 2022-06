Bahnhof Interlaken : Tourist bleibt mit seinem Mietwagen auf der Treppe stecken

Einmal mehr hat am Bahnhof Interlaken West offenbar ein Tourist die Bahnhofsunterführung mit einem Parkhaus verwechselt. Verletzt wurde niemand.

Definitiv die falsche Abfahrt: Ein Autofahrer verirrte sich am Dienstagabend in die Bahnhofsunterführung in Interlaken.

In Interlaken ist es am Dienstagabend zu einem kuriosen Selbstunfall gekommen: Ein Autofahrer hat sich mit seinem Fahrzeug in die Unterführung am Bahnhof West verirrt. «Ich kam zu Fuss am Bahnhof vorbei und sah, dass ein Auto mit niederländischem Kennzeichen auf der Treppe feststeckte», berichtet eine Leserin. Einsatzkräfte seien zu diesem Zeitpunkt bereits daran gewesen, das Fahrzeug aus seiner misslichen Lage zu befreien.