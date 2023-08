Comersee: Tourist muss Extra-Gebühr zahlen, weil er sein Sandwich teilte

Dolce Vita am Lago di Como ist wohl alles, was zwei Touristen in Gera Lario wollten. Stattdessen gibt es eine unerwartete Extra-Gebühr auf der Rechnung. So kam es dazu: Ein Mann, der angibt, aus der Nähe von Mailand zu kommen, besuchte die Bar Pace im Ort am nördlichen Ende des Sees. Er bestellte ein vegetarisches Sandwich mit Pommes frites. Bei der Bestellung sagte er offenbar, dass er den Snack mit seinem Freund teilen wolle.