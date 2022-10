Vatikanische Museen : Tourist zerstört antike Statuen – weil er den Papst nicht treffen durfte

Im Vatikan wurde am Mittwoch ein Mann festgenommen, nachdem er zwei antike Büsten zu Boden geworfen hatte. Zuvor wollte er mit dem Papst höchstpersönlich sprechen.

Zum Vorfall kam es in der Chiaramonti-Halle der Vatikanischen Museen, die mehr als 1000 Exponate beherbergt.

Am Mittwoch wurde im Vatikan ein US-Amerikaner festgenommen. Er hatte zuvor in den Vatikanischen Museen zwei antike Büsten auf den Boden geworfen und beschädigt, wie Heute.at berichtet. Die Skulpturen befanden sich auf zwei Regalen in einer Galerie der Museen.