Frau füllt Wasserflasche im Trevi-Brunnen in Rom

Erneut sorgt ein Video aus Rom in den sozialen Medien für Aufruhr, in dem ein italienisches Wahrzeichen eine wichtige Rolle spielt. Mehrere englische Medien berichten übereinstimmend, dass die Aufnahmen vom Juli dieses Jahres stammen. Sie zeigen eine Frau in weisser Hose und blauem Oberteil, die eine Wasserflasche füllt. Das tut sie jedoch nicht in irgendeinem Brunnen, sondern im berühmten Trevi-Brunnen in Rom. Dieser wird jährlich von rund zehn Millionen Menschen besucht.