Airbnb: Touristen-Hochburg Luzern stimmt ab

Diese Initiative sieht vor, dass Wohnungen in Luzern für maximal 90 Nächte als Ferienwohnungen vermietet werden können. Denn nach Ansicht des Initiativkomitees wird der Wohnraum in der Stadt knapp.

Was verlangen die Initianten?

Was für Argumente haben die Befürworter?

Was sagen die anderen Parteien und der Stadtrat?

Die meisten Parteien wollen gegen die Initiative stimmen. «Mit diesem Vorschlag wird das Geschäftsmodell Airbnb in einer Weise eingeschränkt, die sich nicht mehr rechtfertigen lässt. Denn von den gut 47'000 Wohnungen in der Stadt Luzern werden aktuell gerade einmal 390 für Airbnb genutzt», schreiben etwa die Jungfreisinnigen der Stadt Luzern.

Gemäss dem Gegenvorschlag sollen in den Quartieren Altstadt/Wey, Bruch/Gibraltar, Hirschmatt/Kleinstadt und Neustadt/Voltastrasse zudem Kontingente eingeführt werden: 1,5 Prozent aller Wohnungen sollen als Ferienwohnungen vermietet werden können. In allen anderen Stadtteilen soll die Quote ein Prozent betragen. Ausgenommen von der Regelung sind die Landwirtschafts-, die Tourismus- und die Allmendzone. Genau diese letzte Regel sorgt beim Initiativkomitee für Empörung, weil in den Allmend-Hochhäusern 48 Ferienwohnungen vermietet werden, wie Zentralplus berichtet.