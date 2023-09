Bern: Was nervt Touristen an der Bundesstadt?

Berner Touristen verrieten 20 Minuten, was sie an der Bundesstadt am meisten nervt – mit teils überraschenden Antworten.

Grundsätzlich ist es den ausländischen Gästen wohl in der Bundesstadt. Die Strassen seien sehr sauber und die Menschen überaus sympathisch.

Für Verwirrung sorgt zuweilen die Mundart. Auch der Style der Bernerinnen und Berner ist für manche bereits too much.

Der Stadtberner Tourismus befindet sich im Hoch: Laut der hiesigen Beherbergungsstatistik wurden deutlich mehr Logiernächte verzeichnet als im selben Zeitraum des Vorjahres. Sogar das bisherige Rekordjahr wird aller Voraussicht nach übertroffen: Allein im Juni haben fast 30’000 Gäste mehr in den städtischen Hotels eingecheckt als im Juni 2018.

Wie gefällt es den Touristinnen und Touristen in der Bundesstadt? Wie denken sie über die Schweizerinnen und Schweizer? Und was nervt sie am meisten an den Einheimischen? 20 Minuten hat sich auf Berns Strassen umgehört.

Bern wie Bristol?

Pia (24) aus England reiste mit ihren Freunden mit dem Zug durch Europa. Als letzter Stopp stand die Schweiz, respektive Bern, auf dem Programm. «Wir haben auf unserer Reise eine Rangliste mit den Orten gemacht, die uns am besten gefallen. Die Schweiz ist Erster oder knapp Zweiter hinter Kroatien», sagt die 24-Jährige. Die Schweiz gefalle ihr sehr gut, bloss mit der Sprache habe sie ihre Mühe: Als Französischlehrerin finde sie es merkwürdig, dass sich teils französische Wörter im Deutschen eingenistet hätten. «Merci ist Französisch, wird aber ohne französische Aussprache ausgesprochen. Das ist echt verwirrend.»

Weiter sei ihr aufgefallen, dass sich «hier alle Leute so cool anziehen und rumlaufen», sagt Pia: «Bern erinnert mich ein wenig an Bristol, richtig hipster-mässig. Am liebsten möchtest du hier ein Paar Stilettos anziehen und künstliche Wimpern montieren, um dich nicht untergeordnet zu fühlen.» Ein weiterer Punkt, den die Britin kritisiert: «Es dauert ewig, bis man die Rechnung im Restaurant erhält.» Ansonsten aber sei alles wunderbar und insbesondere die Strassen seien im Vergleich zu den anderen Orten, an denen sie war, sehr sauber.

«Pingelig wie wir Deutschen»

Samuel (19) und Noah (18) aus Darmstadt geniessen die letzte Woche Sommerferien, bevor die Schule wieder beginnt. Obwohl sie erst eine halbe Stunde in Bern sind, finden sie bereits Gefallen an der Bundesstadt. «Wir haben oben beim Muristalden geparkt und die erste Sicht auf Bern war richtig schön und sehr beeindruckend», sagt Noah. Die beiden haben einen positiven Eindruck von den Schweizerinnen und Schweizern – «ausser, dass sie manchmal so pingelig sind wie wir Deutschen».

Wenn Noah Schweizerinnen und Schweizer treffe, denke er an die Urnengänge. «Was ich immer im Hinterkopf habe, ist, dass Schweizer oft konservativ abstimmen. Persönlich habe ich aber nur gute Erfahrungen mit ihnen gemacht.»

«Angst vor mir»

Helen stammt aus dem Iran, lebt jedoch im Kanton Bern. Sie kann sich noch gut daran erinnern, als sie vor ein paar Jahren zum ersten Mal in der Schweiz war. «Manchmal habe ich die Leute gefragt, woher sie kommen und wo sie wohnen, weil es mich interessierte. Oft wollten sie mir keine Antwort geben, weil sie vielleicht Angst vor mir hatten. Das hat mich manchmal etwas traurig gemacht.» Sie habe jedoch grossen Respekt vor den Schweizerinnen und Schweizern. «Die Leute hier sind sehr nett und sympathisch.»

