Indonesien - Touristen-Insel Bali macht wegen Corona wieder dicht

Die Insel Bali in Indonesien ist ein beliebtes Reiseziel.

In Indonesien steigen die Corona-Fallzahlen an.

Kaum geöffnet, schon wieder zu: In Indonesien hat sich die epidemiologische Lage nach einer kurzen Beruhigung wieder verschlechtert. Die Hauptinsel Java wurde grösstenteils von der Regierung dichtgemacht. Nun werden auch auf der Touristeninsel Bali strengere Massnahmen erlassen.

Rotes Kreuz warnt vor Kollaps des Gesundheitssystems

Diese Woche hatte das Rote Kreuz vor einem Kollaps des Gesundheitssystems in dem Inselstaat gewarnt. So hatte Indonesien in den letzten Tagen Rekordwerte von über 20’000 Neuinfektionen verzeichnet.