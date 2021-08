Rio de Janeiro : Touristen werden auf Arm von Christusstatue erwischt

Um einen spektakulären Blick auf den Sonnenaufgang in Rio de Janeiro zu haben, liessen sich zwei französische Touristen etwas besonderes einfallen. Das könnte teuer werden.

Ein spektakulärer Blick auf den Sonnenaufgang in Rio de Janeiro könnte für zwei französische Touristen teuer werden: Die beiden Männer wurden erwischt, wie sie am frühen Montagmorgen von den ausgebreiteten Armen der berühmten Christusstatue in der brasilianischen Metropole aus die atemberaubende Aussicht bewunderten. Nun droht den Abenteurern im Alter von 27 und 28 Jahren eine Strafverfolgung.

Die Polizei nahm den 28-jährigen Clement Dumais und seinen ein Jahr jüngeren Begleiter Paul Roux-dit-Buisson am Montag fest. Gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 10’000 Real (rund 1700 Franken) wurden die beiden freigelassen. Sie müssen sich nun einem Richter vorstellen.

Nacht in Statue verbracht

Dumais und Roux-dit-Buisson besuchten die Christusstatue am Sonntag. Vor der Schliessung der ikonischen Sehenswürdigkeit mit 38 Metern Höhe am Abend versteckten sich die beiden. Die Nacht verbrachten sie in der Statue, am frühen Morgen stiegen sie dann über eine lange Wendeltreppe im Innern der Statue auf deren ausgebreitete Arme.