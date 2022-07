Bahnübergang in Interlaken : Touristen stecken mit Mietauto zwischen Bahnschranken fest

Urlaubsgäste waren am Sonntagnachmittag mit ihrem Auto auf dem Bahnübergang beim Bahnhof Ost eingeschlossen – kein unbekanntes Phänomen in Interlaken.

1 / 4 Der schwarze Minibus geriet in der Nähe des Ostbahnhofs zwischen die Bahnschranken. Facebook In Interlaken manövrieren sich Touristen regelmässig in missliche Situationen. Google Maps So fuhr ein Autolenker vor knapp zwei Wochen kurzerhand in eine Unterführung. News-Scout

Darum gehts

Am Bahnübergang nahe dem Hotel du Lac in Interlaken kam es am späten Sonntagnachmittag zu einer kuriosen Szene. Ein schwarzer Minibus mit Appenzeller Kennzeichen hatte sich zwischen die heruntergelassenen Schranken verirrt, wie ein Bild auf Facebook zeigt. Der Zug am Bahnhof Ost, nur ein paar Meter entfernt, sei schon in den Startlöchern gewesen, so die Userin zu 20 Minuten.

Geraten Autos mit AI-Kennzeichen im Berner Oberland auf Abwege, handelt es sich in aller Regel um Mietautos von Touristen. «Ich habe immer wieder davon gehört und jetzt habe ich es mal erlebt», berichtet die Walliserin mit Wurzeln in Interlaken. Die Kommentare zu ihrem Post gehen in dieselbe Richtung: «Nicht schon wieder», schreibt ein Nutzer. Ein anderer: «Die lernen es nie.»

Immer wieder solche Vorfälle

«Ich weiss nicht, ob sie unsere Verkehrsregeln nicht kennen oder ob es ihnen gleichgültig ist, weil sie in den Ferien sind», so die Userin weiter. Das Fahrverhalten der Touristen sei den Einheimischen bekannt. Die Interlaknerinnen und Interlakner müssten sich nach den Gästen richten, anstatt dass diese sich an die Regeln halten würden, kritisiert sie: «Wir sind viel in der Region unterwegs. Man muss hier einfach aufpassen – die Touristen dürfen schliesslich alles.»

In der Tat manövrieren sich ausländische Gäste in Interlaken auffallend oft in missliche Lagen. So fuhr ein Autolenker vor knapp zwei Wochen kurzerhand in eine Unterführung. 2017 geriet ein Tourist sogar in eine lebensbedrohliche Situation: Passanten konnten den Autolenker in letzter Sekunde aus seinem Wagen befreien, der zwischen den Bahnschranken eingeschlossen war.

Die Feriengäste am Sonntagnachmittag hatten ebenfalls Glück im Unglück. Bahnmitarbeiter stellten das Signal auf Halt, worauf sich die Barrieren öffneten und das Fahrzeug den Bahnübergang verlassen konnte, wie es bei der BLS auf Anfrage heisst. Der Vorfall habe eine Zugverspätung von acht Minuten zur Folge gehabt.

Aktivier jetzt den Bern-Push!

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.