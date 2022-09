Rätsel in Kolumbien : Touristen sterben nach Restaurantbesuch – wurden sie vergiftet?

Nienke B. (29) und Robert K. (31) aus den Niederlanden starben in einem Spital in Cartagena in Kolumbien. Die Polizei rekonstruiert ihre letzten Bewegungen. Dabei rückt ein anderes Paar in den Mittelpunkt der Ermittlungen.

Darum gehts Ein Paar aus den Niederlanden stirbt einen Tag nach seiner Ankunft in der kolumbianischen Stadt Cartagena de Indias.

Die beiden hatten in einem Markt gegessen, am Abend in einem Restaurant.

Rätselhaft ist aber ein zweites Paar, das sich in letzter Minute zu den Touristen gesellte.

Bis heute – 17 Tage nach dem Tod von Nienke B. und Robert K. – rätseln die Gerichtsmediziner der Stadt Cartagena de Indias in Kolumbien über die Todesursache des Paares. Die beiden Niederländer waren einen Tag nach ihrer Ankunft in der Küstenstadt in einer Klinik gestorben, ohne dass die Ärzte etwas für sie tun konnten. Nienke musste wiederbelebt werden, Robert wurde wegen Krampfanfällen auf die Intensivstation verlegt. So schlecht war ihr Zustand, dass der behandelnde Arzt seinem Team riet, sich gut zu waschen: «Wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben», sagte er.

Die kolumbianische Polizei rekonstruierte die letzten Stunden der 29-jährigen Nienke und des 31-jährigen Robert: Am Samstag, dem 20. August, waren die beiden in Cartagena angekommen, ihr Plan war, eine Tour durch die Karibik zu machen. Am Sonntagmittag assen die zwei in einem Stand auf dem Mercado de Bazurto. In den meisten Ständen des labyrinthischen Marktes wird frischer Fisch serviert.

Änderung der Reservation in letzter Minute

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht auch das Restaurant, das das Paar am Abend besuchte. The Rum Box gehört Abraham Dau, dem Sohn des Bürgermeisters. Wie «El Pais» berichtet, hatte Nienke B. einen Tisch in dem Restaurant gebucht. In letzter Minute gab sie jedoch via Whatsapp an, einen Tisch für vier Gäste reservieren zu wollen, da ein weiteres Paar sich zu ihnen gesellen werde. Nienke hatte zudem eine sehr spezifische Bitte: Sie bestand darauf, einen Tisch im ersten Stock zu bekommen.

Um rund 20.30 Uhr trafen sich die vier. Laut Abraham Dau teilten sie sich mehrere Vorspeisen und tranken sechs Cocktails. Robert hatte Fisch, Nienke ein Schweinekotelett. Die andere Frau bestellte ebenfalls Fisch, der andere Mann Lachs. Gegen 23.10 Uhr verliessen beide Paare das Lokal. Sie verabschiedeten sich vom Personal und unterhielten sich einige Minuten auf der Strasse. Das zeigen Bilder der Überwachungskameras.

Wo ist das andere Paar?

Besonders rätselhaft ist allerdings, dass das andere Paar seit dem Treffen mit Nienke und Robert verschwunden ist, wie «El Espectador» berichtet. Haben die Unbekannten etwas mit dem Tod der Touristen zu tun? Bekannt ist, dass Nienke B. beim weltweiten Konzern Procter & Gamble arbeitete, Robert K. für das Finanzinstitut JP Morgan.

Weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei geben Details zu den Ermittlungen bekannt. «Ich bin nicht befugt, zu sprechen», sagt einer der Mitarbeitenden. Der Imageschaden für das beliebteste Reiseziel in der Karibik wird dadurch von Tag zu Tag grösser: Die Zeitschrift «Travelling Lifestyle» hat kürzlich über den mysteriösen Tod der beiden Niederländer berichtet. Der Artikel trägt den Titel: «Ist es noch sicher, nach Kolumbien zu reisen?»