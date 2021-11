Katastrophentourismus : Touristen stürmen La Palma, um Vulkanausbruch zu beobachten

Der Vulkan auf La Palma wütet weiter. Viele Touristinnen und Touristen wollen das Naturschauspiel vor Ort sehen. So viele, dass die Behörden Massnahmen ergreifen mussten.

Der Feuerberg in der Cumbre Vieja im Süden der Insel lockt immer mehr Touristen und Touristinnen an.

Der spektakuläre und besonders zerstörerische Vulkan auf der Kanareninsel La Palma hat auch am Sonntag – sechs Wochen nach seinem Ausbruch – nichts an Heftigkeit eingebüsst. Der Feuerberg in der Cumbre Vieja im Süden der Insel lockt dabei immer mehr Touristen und Touristinnen an. Über das lange Wochenende mit Allerheiligen am Montag als Feiertag kamen rund 10’000 vornehmlich spanische Besucherinnen und Besucher auf die kleine Insel, wie die Zeitung «El País» unter Berufung auf das Notfall-Komitee Pevolca berichtete. Die Behörden richteten einen kostenlosen Pendelverkehr mit Bussen zu dem Aussichtspunkt Tajuya ein, von dem aus der Vulkan gut zu beobachten ist. Sie schränkten zudem den Verkehr mit privaten Autos Richtung Vulkan ein.