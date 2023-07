Ko Samui: Touristen und Dürre graben diesem Paradies wortwörtlich das Wasser ab

Auf der thailändischen Trauminsel Ko Samui wird das Wasser knapp. Grund ist Medienberichten zufolge eine anhaltende Dürre – allerdings gepaart mit der immer grösseren Nachfrage, weil nach der Corona-Krise der Tourismus wieder boomt. Die Behörden hatten schon im Juni Rationierungen ab dem 1. Juli angekündigt: So soll in den verschiedenen Regionen der Insel nur noch abwechselnd und tageweise Wasser aus den Leitungen kommen, wie aus einer von der Lokalregierung verbreiteten Tabelle hervorgeht. In Chat-Gruppen beklagten Anwohner, dass ihre Wasserhähne schon seit Tagen trocken blieben.