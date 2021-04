Coronavirus Türkei – Touristen von hartem Corona-Lockdown ausgenommen

Ab Donnerstag : Touristen von hartem Lockdown in Türkei ausgenommen

Weil die Infektionen wieder nach oben schnellen, müssen die Menschen in der Türkei wieder drinnen bleiben. Touristen sind von der Regel ausgenommen. Die Regierung preist die Ungleichheit sogar noch an.

Die Türkei geht ab Donnerstag in einen knapp dreiwöchigen Shutdown – Touristen sind aber von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen. Das geht aus einem in der Nacht zu Dienstag veröffentlichten Erlass des Innenministeriums hervor.

Der türkische Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy betonte am Dienstag, dass sich Besucher trotz Beschränkungen frei bewegen können. «Unsere meistbesuchten und wichtigen Museen und archäologische Stätten bleiben geöffnet», sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. «Sie sind sowohl offen als auch noch viel angenehmer. In gewisser Hinsicht ist es in der Türkei von Vorteil, Tourist zu sein», sagte Ersoy. Touristen im Land waren bereits zuvor von Ausgangsbeschränkungen am Wochenende nicht betroffen.