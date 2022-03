Venedig – Touristen werden wegen Möwenplage mit Wasserpistolen bewaffnet

In der Vergangenheit experimentierte man bereits mit Falknern, deren Einsatz auf Dauer aber zu teuer war.

Venedig dürfte wohl zu den bekanntesten Tourismus-Destinationen auf der ganzen Welt gehören. Doch die altehrwürdige Stadt kämpft seit längerem gegen eine lästige Plage: aufdringliche Möwen. In den letzten Jahren habe die Problematik laufend zugenommen, erst kürzlich stahl eine besonders freche Möwe einer Touristin beim Markusdom das Glace, wie « The Guardian » berichtet.

Falken-Experiment scheiterte

Dieser schamlose Diebstahl am helllichten Tag war zu viel für die venezianische Hotel-Vereinigung . An einem Seminar sammelten die Hoteliers Ideen, um die nervigen Vögel von den Touristen-Hotspots und Outdoor-Restaurants fernzuhalten. Die Vorschläge reichten von Falken, die Jagd auf die Möwen machen sollten, bis hin zu speziellen Akustik-Systemen, mit denen die Vögel vertrieben werden sollten.

Erste Hotels haben in der Vergangenheit bereits Versuche mit Falken durchgeführt, lernten aber rasch, dass der tägliche Einsatz von Falknern schnell teuer wird. Nun haben sich das «Gritti Palace» und das «Hotel Monaco & Grand Canal» eine kostengünstigere Variante einfallen lassen, die zudem einen Spass-Faktor beinhaltet. Die Gäste der beiden Hotels können sich mit grellorangen Wasserpistolen bewaffnen. Laut Paolo Lorenzini vom «Gritti Palace» reiche bereits deren Anblick, um die Möwen in die Flucht zu treiben.

Gefahr für die Gesundheit

Die Möwen klauen nicht nur Essen und zerstören dabei Geschirr, Tischdecken und die gute Laune der Gäste, laut Francesco Boemo kann ihre Präsenz in grosser Zahl auch der Hygiene und Gesundheit der Leute in Venedig schädigen. Da die Möwen aber unter Artenschutz stehen würden, könne mit ihnen nicht gleich konsequent verfahren werden wie zum Beispiel mit Mäusen. Die Wasserpistolen scheinen hier also die mit Abstand humanste und günstigste Variante darzustellen.