Paris: Touristin (27) von mehreren Männern vergewaltigt

Im April hatte ein Mann am selben Ort bereits versucht, eine deutsche Touristin zu vergewaltigen.

Mehrere Männer sollen eine mexikanische Touristin auf dem Marsfeld am Pariser Eiffelturm vergewaltigt haben. Zwei Männer befänden sich in Polizeigewahrsam, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Gegen sie werde wegen Gruppenvergewaltigung ermittelt. Die 27 Jahre alte Frau sei um ein Uhr nachts von insgesamt fünf Männern angegriffen worden, berichtete die Zeitung «Le Parisien».