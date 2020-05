Thailand

Touristin geht Elefant mächtig auf den Rüssel

Ein Elefant im thailändischen Chiang Mai schleudert eine Frau weg, als sie den Dickhäuter streichelt.

Am 29. Januar war es dann so weit, der Elefanten-Fan traf auf einen Dickhäuter. Doch dieser schien das Treffen überhaupt nicht zu geniessen. Als die Touristin ihn streichelte, schleuderte er sie weg.

«Eigentlich wollte ich mir in Thailand ein Elefanten-Tattoo stechen – nach dieser Erfahrung lasse ich das aber», so die Frau. Verletzt habe sie sich nicht. In Zukunft werde sie aber keinem Elefant mehr zu nahe kommen.