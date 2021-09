Verbier VS : Touristin wird bei Steinschlag am Kopf getroffen und stirbt

Auf dem Col de la Chaux oberhalb von Verbier ereignete sich am Samstag ein Wanderunfall. Bei einem Steinschlag kam eine 43-jährige Frau ums Leben.

Eine Wanderin wurde von einem Stein am Kopf getroffen und erlag ihren Verletzungen, wie die Kapo Wallis schreibt.

Im Val de Bagnes ist es am Samstag zu einem tödlichen Wanderunfall gekommen.

Zwei Frauen befanden sich am Samstagnachmittag in der Gegend des Col de la Chaux im Val de Bagnes auf einer Wanderung. Kurz vor 18 Uhr, unmittelbar vor dem Pass (2900 Meter über dem Meeresspiegel) gerieten die Wanderinnen in einen Steinschlag, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt.