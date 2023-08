Tox Info: Nummer 145 über 40’000 Mal angerufen – vor allem wegen Kindern

Aktueller Brennpunkt

Einige wenige Produkte, die Laugen oder stärkere Säuren enthalten, können zu schweren Verätzungen führen. Im Jahresbericht 2022 werden anhand typischer Anfragen bei der Telefonnummer 145 einige Beispiele erklärt und veranschaulicht. Wichtig sei in jedem Fall die Prävention solcher Unfälle und es gelte Folgendes zu beachten:

• Alle Putz- und Reinigungsmittel sollen sicher, insbesondere kindersicher und im Originalbehälter, aufbewahrt werden.

• Putzmittel, die Javelwasser enthalten, sollen nie zusammen mit anderen Reinigungsmitteln verwendet werden.

• Entkalkungsmittel mit Maleinsäure sollen in Haushalten mit Hunden nur mit Vorsicht verwendet werden.

• Knopfbatterien sollen in Haushalten mit Kleinkindern so aufbewahrt werden, dass diese keinen Zugang dazu haben.