Muhen AG : Toyota geht nach Unfall in Flammen auf – Lenker (19) ist Ausweis auf Probe los

In einer leichten Rechtskurve kam ein Junglenker von der Strasse ab und prallte in einen Baumstrunk. Das Fahrzeug fing Feuer und brannte aus.

Das Auto prallte in einen Baumstrunk und brannte komplett aus.

In der Nacht auf Sonntag, um circa 1.30 Uhr ging beim Polizeinotruf die Meldung über einen Selbstunfall auf der Hauptstrasse in Muhen ein, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Das Unfallfahrzeug habe zudem Feuer gefangen.



Die aufgebotene Feuerwehr Entfelden-Muhen habe den Brand rasch löschen können, am Toyota sei aber Totalschaden entstanden. «Beim Melder handelte es sich um den Unfallverursacher, einen 19-jährigen Schweizer. Mit ihm unterwegs waren zwei Mitfahrer, alle drei konnten das Auto selbstständig verlassen. Die eine Mitfahrerin wurde mit leichten Verletzungen durch die Ambulanz betreut», teilt die Kantonspolizei Aargau weiter mit. Zum Unfall dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit geführt haben. Der Führerausweis auf Probe sei zuhanden der Entzugsbehörde abgenommen worden.