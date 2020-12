Am 12. Dezember kam es in Hinteregg ZH zu einem Verkehrsunfall.

Am Samstagnachmittag ereignete sich ein spektakulärer Unfall in Hinteregg ZH, wie eine Leser-Reporterin berichtet. An der Kreuzung der Forchstrasse und Güetlistrasse kam es gegen um 14.38 Uhr zu einer Frontalkollision zwischen einem Testa und einem Toyota. Dabei durchbrach der weisse Toyota den Sicherheitszaun und landete auf den Schienen der Forchbahn.