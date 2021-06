Toyota schnappt Hyundai die Wasserstoff-Rekordfahrt weg

Diese Woche haben sich die Ereignisse in der Welt der Wasserstoff-Fahrzeuge überschlagen. Zunächst hat Hyundai einen neuen Weltrekord gemeldet: Ein australisches Team legte in einem Hyundai Nexo mit einer Tankfüllung 887,5 Kilometer zurück und übertrumpfte damit den bisherigen Rekord, den Bertrand Picard 2019 aufgestellt hatte, deutlich – der Schweizer Abenteurer schaffte damals bei einer Fahrt durch Frankreich mit einem Tank immerhin 778 Kilometer. Nur wenige Stunden später nach der Meldung verkündete Toyota ebenfalls eine neue Rekordfahrt ihres Brennstoffzellen-Modells Mirai: Bei einer Versuchsfahrt in Frankreich kamen die Japaner mit einer Tankfüllung 1003 Kilometer weit – also nochmals 116 Kilometer weiter als die Koreaner.