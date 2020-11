Video: 20 Minuten / Youtube-Kanal Bundesrat

Darum gehts Am Donnerstag erhielt P. S. die Nachricht vom Kanton Zürich, er müsse sich bis zum 9. Oktober 2020 in Quarantäne begeben.

Die Nachricht erreichte ihn einen guten Monat zu spät.

Das Contact-Tracing musste in einigen Kantonen eingeschränkt werden.

Wenn sich die Fallzahlen stabilisieren, gehen Experten davon aus, dass das Contact-Tracing wieder aufholen kann.

Etliche Berichte zeigen Fälle, in denen das Contact-Tracing a ns Limit gekommen ist: Personen wurden zu spät oder gar nie informiert, dass sie sich in Quarantäne begeben müssen. Darüber hat 20 Minuten schon ausführlich berichtet. Auch Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte, sagte am Donnerstag an einer Pressekonferenz des Bundes: «Das Getriebe läuft wieder an, auch wenn es noch ruckelt.» Es gebe jedoch Hoffnung auf Besserung.

Eine neue Brisan z z eigt jedoch der Fall, de n Leser P. S. schildert. Am Donnerstag erhielt er eine Mitteilung der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, er müsse sich bis mindestens zu m 9. Oktober in Quarantäne begeben, da er Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte. Die Meldung kommt über einen Monat zu spät. Auf Nachfrage von S. liess das Tracing verlauten: «Leider hatten wir wegen der hohen Fallzahlen keine Möglichkeit, Ihnen diese Nachricht früher zuzustellen.»

Er frage sich, wie so das Contact-Tracing funktionieren solle , sagt S . Auch von der Covid-App habe er damals keine Nachricht erhalten, obwohl er die Push-Benachrichtigungen eingeschaltet habe. « Wenn ich das also zusammennehme, hätte es doch ziemlich übel ausgehen können, wenn ich tatsächlich positiv gewesen wäre » , so P. S.

Verspätete Meldungen sind nicht umsonst

«Verspätete Meldungen, die erst nach der Quarantänezeit eintreffen, haben natürlich epidemiologisch keinen N utzen mehr», sagt Thomas Steffen, Vorstand der Schweizer Vereinigung der Kantonsärzte, dazu. Verspätete Meldung en seien jedoch nicht ganz umsonst: Habe sich die Person selbst in Quarantäne begeben, dienten sie der Dokumentation, beispielsweise gegenüber dem Arbeitgeber.

Die Situation bei den Schweizer Contact - Tracing - Center n ist angespannt. «Grundsätzlich muss in den letzten Wochen das Contact - Tracing aufgrund der sehr stark ansteigenden Fallzahlen in allen Kantonen stark fokussieren», so Steffen. Das Hauptgewicht sei dabei auf die Isolation der neu angesteckten Personen und das Erkennen von Risikosituation en , zum Beispiel in Alters- und Pflegeheimen, gelegt worden.

Bald soll das Tracing wieder besser funktionieren

«Das C onta c t-Tracing musste bekanntlich eingeschränkt werden, nicht in jedem Kanton gleich», sagt Hauri. Im Kanton Basel l and wird momentan nur noch vom Kanton informiert, wer positiv auf Corona getestet wurde, wie 20 Minuten berichtete. Die positiv Getesteten müssen ihre Kontakte im Anschluss selbst informieren . Dafür würde teilweise auf die Aufdeckung von Infektionsherden fokussiert, so Hauri. Diese gebe es gerade im Sport-, im Schul- und im Betreuungsbereich.

Trotz der Pannen, die auch Rudolf Hauri an der Pressekonferenz eingest and , gibt es für die Experten Hoffnung. Sie rechnen damit, dass das Tracing mit den weniger stark wachsenden Fallzahlen wieder besser funktioniere. «Nun wird es darum gehen, bei hoffentlich bald wieder rückläufigen Zahlen das Contact - Tracing wieder neu zu justieren», sagt Steffen.