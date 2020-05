Tractor-Pulling-Wettkampf droht das Ende

Mechanisierung

Traktorschleppen

Das Tractor-Pulling entstand in den 1940er-Jahren in den USA. Als Vorläufer kann das sogenannte Horse-Pulling bezeichnet werden. Nach erfolgter Mechanisierung der Landwirtschaft setzten die Bauern an den «county fairs» zu Wettbewerben an, um den stärksten Traktor zu ermitteln. Zunächst noch im Stile des Tauziehens, wurden die Disziplinen angepasst. Bald schon zogen die Traktoren Felsbrocken hinter sich her.