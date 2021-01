Die Situation an der Börse eskaliert weiter. Nachdem das Finanzdienstleistungs-Unternehmen Robinhood am Donnerstag den Kauf von Gamestop-Aktien blockierte und damit den Kurs zum Einbrechen brachte, reagiert der bekannte Broker Trade Republic auf die heftigen Kursschwankungen an der Börse. Gemäss einer E-Mail an Nutzerinnen und Nutzer wird der Handel der folgenden Aktien gestoppt: Gamestop, AMC, Blackberry, Nokia, Express Inc. und Bed Bath & Beyond.