34 Arbeitsplätze in Gefahr : Traditionsbäckerei Gnädinger wirft nach 78 Jahren das Handtuch

Die Bäckerei Gnädiger verkauft ihre Lokale an die Bäckerei-Kette Walter Buchmann. 34 Mitarbeiter könnten ihre Stelle verlieren.

In Zürich übernimmt die alteingesessene Bäckerei-Kette Walter Buchmann die Traditionsbäckerei Gnädinger. (Symbolbild)

Die Verkaufsfilialen von Gnädiger gehen an die Kette Walter Buchmann.

Die Bäckerei Gnädiger in Zürich schliesst.

Die Zürcher Traditionsbäckerei Gnädinger wirft das Handtuch. Deren Verkaufslokal und zwei Cafés übernimmt die ebenfalls alteingesessene Bäckerei-Kette Walter Buchmann. In der Produktion verlieren aber voraussichtlich 34 Mitarbeiter die Stelle.

Die Bäckerei-Konditorei Gnädinger führt seit 1942 ihren Betrieb am Schaffhauserplatz, aktuell mit Verkaufslokal und Café. Grund für die Aufgabe des Bäckerei-, Konditorei- und Café-Geschäftes von Gnädinger ist der Abriss und Neubau des baufälligen Gebäudes, in dem sich das Lokal befindet, wie die beiden Bäckereien am Freitag mitteilten.