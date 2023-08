Traditionsfirma Stewi ist gerettet – und zieht ins Oberland

1 / 5 Das Modell DeLuxe, eine Variante der klassischen «Lady»-Modelle. Stewi Auch Wäscheständer wie die «Libelle sind» im Angebot. Stewi Lorenz Fäh und Stephan Ebnöther leiteten die Firma bis anhin. Landbote

Darum gehts Der Wäschespinnen-Hersteller Stewi plante, die Produktion einzustellen, weil keine Nachfolgelösung in Sicht war.

Nun wird das Unternehmen von einer Liechtensteiner Gruppe übernommen und weitergeführt.

Die Firma zieht ins Zürcher Oberland, die Arbeitsplätze bleiben weitgehend erhalten.

Was im Volksmund ein Stewi ist, muss hier wohl niemandem erklärt werden: Die traditionellen Wäscheständer aus Winterthur sind beinahe in jedem Schweizer Haushalt präsent – und das seit 77 Jahren, seit den 1960er-Jahren bis heute aus Aluminium.

Doch im Juni gabs schlechte Neuigkeiten: Die Firma Stewi, nach dem 2009 verstorbenen Gründer Walter Steiner aus Winterthur benannt, gab im vergangenen Juni bekannt, per Ende September die Produktion einzustellen. Das Firmengebäude in Winterthur Grüze sollte abgerissen werden, und die Inhaber Lorenz Fäh und Stephan Ebnöther gaben an, dass sie «aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen» nicht mehr in der Lage wären, das Unternehmen an einem neuen Standort weiterzuführen. 15 Angestellte und vier Geschäftsleitungsmitglieder hätten ihre Posten verloren.

Doch nun gibts ein Happy End: Die Stewi-Gruppe gibt in einem Communiqué bekannt, dass das Unternehmen gerettet ist. «Die Stewi Gruppe, bestehend aus Stewi AG/ Stewi of Switzerland AG/ Stewi Holding AG, geht per 31. August 2023 in die Hände der Firma Reichardt AG/ Ruggell (FL) über und wird wie bisher mit Standort in der Schweiz weitergeführt», heisst es. Die Reichardt Unternehmen, welche im Kunststoff und metallverarbeitenden Umfeld tätig sind, würden die Stewi-Gruppe rückwirkend auf den 1. Januar 2023 übernehmen.

Umzug ins Zürcher Oberland

Gleichzeitig wurde bekannt, dass in Saland bei Bauma ZH ein neuer Produktionsstandort entsteht und die Arbeitsplätze «mit wenigen Fluktuationen» alle erhalten bleiben. Die aktuelle Geschäftsführung, bestehend aus Stephan Ebnöther und Lorenz Fäh, freue sich, mit der Reichardt- Gruppe einen «zukunftsorientierten und international agierenden Partner» gefunden zu haben.

Stephan Ebnöther scheidet laut Mitteilung per 31. August aus der Firma und allen damit verbundenen Aktivitäten aus. Felix Reichardt übernimmt die operative Führung der Stewi-Gruppe per 1. September 2023, Lorenz Fäh verbleibt weiterhin in der Geschäftsleitung und im VR. Die aktuellen Vertriebs- und Lieferketten sollen erhalten bleiben.

