Speziell am Ranking ist der Ausblick in die Zukunft.

Migros, Lindt, Zweifel – Schweizer lieben die hiesigen Traditionsmarken. In der Markenstudie Brand Indicator Switzerland, in der die Teilnehmer sagen sollen, wie sehr sie eine Marke mögen und welche Relevanz sie sich von ihr versprechen, besetzen Urschweizer Brands die Mehrheit der Top-10-Plätze.

In den Top 16 tummeln sich vor allem Traditionsmarken aus dem Food- und Retail-Bereich wie die Migros. Doch die Genossenschaft wurde vom ersten Platz verdrängt. Neu steht Whatsapp an der Spitze. Das zeigt, dass digitale Marken wie auch Youtube in der Bevölkerung angekommen sind, wie es in einer Mitteilung zur Studie von Bodin Consulting heisst.