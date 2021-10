Business-Class – Tränen an Bord – Ärger bei der Swiss-Crew wegen neuem Konzept

1 / 6 Die Fluggesellschaft Swiss steht in der Kritik. 20min/Marco Zangger Die Kritik kommt aus den eigenen Reihen. Und zwar von den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern. Swiss Konkret geht es um das Service-Konzept «C-Class-Redesign». (Symbolbild) imago images/Sven Simon

Darum gehts Im Intranet der Swiss lassen die Mitarbeitenden ihrem Frust freien Lauf.

Seit der Pandemie wurde im Service ein Crewmitglied pro Flug gestrichen.

Auch das Bodenpersonal leidet laut der Gewerkschaft für Luftverkehr VPOD.

Die Swiss wollte mit einem neuen Service in der Businessclass auf Langstreckenflügen ihren Mitarbeitenden das Arbeiten leichter machen. Der neue Service wurde im September lanciert auf Flügen nach Hong Kong, San Francisco oder etwa Tokio. Dieser Schuss soll jetzt aber laut dem «St. Galler Tagblatt» gewaltig nach hinten losgegangen sein.

Im Intranet der Fluggesellschaft lassen die Mitarbeitenden ihrem Frust freien Lauf. Unzählige Kommentare haben eines gemeinsam: Sie kritisieren den neuen Service. «Nicht auszuhaltender Stress», «In der Bordküche fliessen Tränen» oder «Grauenhaft». Das neue Konzept heisst «C-Class-Redesign» und soll die Betreuung der Passagiere während eines Fluges in der Businessclass persönlicher machen. Lilian Obimo von der Kabinen-Gewerkschaft Kapers sagt: «Wir sollen uns mit Namen bei unseren Passagieren vorstellen, etwas Persönliches oder Witziges erzählen und uns dann nur noch um sie kümmern.»

Andere Fluggesellschaften wie Qatar Airways oder Singapore Airlines bieten diesen Service auch an, und dort scheint es zu funktionieren. «Das stimmt. Aber dort hat es weniger Businessclass-Passagiere und gleichzeitig mehr Flight Attendants», wie Obimo weiter sagt. Die Idee sei grundsätzlich gut, doch nicht umsetzbar mit den vorhandenen Ressourcen, fügt Flight Attendant Obimo an.

Für Frust sorge auch eine fehlerhafte iPad-App, über die die Flight Attendants neu die Mahlzeiten bestellen müssen. Wie es auf Anfrage der Zeitung heisst, weiss die Swiss um die Stimmungslage der Crew. Man nehme die Rückmeldungen ernst, dennoch halte man am neuen Konzept fest.

Auch beim Bodenpersonal macht sich Verzweiflung breit

Da die Airlines sehr stark unter der Pandemie gelitten haben, wurden auch bei der Swiss Entlassungen ausgesprochen, wie der «Blick» berichtet. Demnach wurde ein Crewmitglied pro Flug im Service gestrichen. Weiter hat man die Aufenthaltsdauer am Zielort bei Langstreckenflügen von zwei auf eine Nacht gekürzt. «Man kann sich gar nicht mehr erholen. Die Arbeitsbedingungen während der Pandemie haben mir die Lust am Fliegen genommen», wie eine frühpensionierte Flugbegleiterin der Swiss gegenüber dem «Blick» sagt. In einem Schreiben an die Belegschaft, das der Zeitung vorliegt, wird ein Hilfsprogramm ab Oktober angekündigt.

Doch nicht nur beim Personal, das die meiste Zeit in der Luft verbringt, macht sich Verzweiflung breit. Auch das Bodenpersonal leidet laut der Gewerkschaft für Luftverkehr VPOD. Viele Mitarbeitende haben die Branche während der Pandemie bereits verlassen und die bestehenden Mitarbeitenden stehen unter einem enormen Druck.

«Die Problematik liegt in der Flugplanung der Airlines. Es gibt sogenannte ‹Peaks›, jeweils am Morgen und am Mittag, wenn alle Airlines gleichzeitig Fliegen. Die vorhandenen Mitarbeitenden (ca. noch 60% im Vergleich vor der Krise) müssen in kurzer Zeit ein Arbeitsvolumen abfertigen, das teilweise höher ist als vor der Krise», schreibt die Gewerkschaft weiter.

Dazu käme, dass sich das Bodenpersonal während des Check-in der Reisenden einiges anhören lassen müsse. Fehle ein benötigtes Corona-Dokument, müsse man Reisende abweisen. «Das bekommen dann die Mitarbeitenden zu spüren», schreibt die Gewerkschaft weiter. «Seit Jahren stehen die Mitarbeitenden im Luftverkehr unter starkem Druck.» Die Corona-Pandemie habe nun das Fass zum Überlaufen gebracht. Ändere sich nichts an der Situation, könnte es bereits in diesem Jahr noch zu Streiks an Schweizer Flughäfen kommen.