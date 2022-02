Debakel für Snowboarder – Tränen bei Zogg – Kummer scheitert nach Quarantäne-Vorbereitung früh

Zwar überstand Kummer die Qualifikation, blieb danach aber im Achtelfinal an der Österreicherin Julia Dujmovits hängen. «Ich bin recht enttäuscht, ich wäre bereit gewesen», sagte Kummer nach ihrem Out im Interview mit SRF. Insgesamt sei sie mit ihrem Olympia-Abenteuer aber zufrieden. «Ich bin zufrieden, dass ich mir treu geblieben bin.»

«Das ist brutal»

Auch Julie Zogg scheiterte in der ersten K.o.-Runde, ihr fehlten am Ende im Duell mit Carolin Langenhorst aus Deutschland nur acht Hundertstel. «Das ist brutal! Man hat vier Jahre lang so viel Opfer gebracht und dann geht es am Tag X nicht auf», sagte die 29-Jährige unter Tränen. «Das muss ich erst einmal sacken lassen.»